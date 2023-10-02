Виктор Осимхен выступил с заявлением по поводу конфликта с «Наполи»

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен выступил с заявление по конфликту с клубом.

«Переход в «Наполи» был отличным решением. У меня большая любовь к клубу, я с удовольствием ношу эту футболку. Неаполитанские болельщики стали для меня родными. Спасибо вам за поддержку. Давайте продолжим поддерживать единство, уважение и понимание. «Наполи», вперёд», - написал Осимхен в своих соцсетях.

Напомним, конфликт начался из-за шуточного видео на клубных ресурсах. «Наполи» высмеял то, как Виктор выпрашивал пенальти, а затем не реализовал его. После этого футболист удалил все фото в форме «Наполи» из своих аккаунтов и заявил, что подаст на итальянский клуб в суд.