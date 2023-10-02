Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков: «Спартак» — гранд нашего футбола

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков поделился эмоциями после победы своей команды над «Спартаком» (4:0) в 10-м туре РПЛ.

«Настраивались максимально. «Спартак» — гранд нашего футбола. У них на кого не посмотришь — все исполнители и мастера. С ними в любой форме и состоянии — всегда опасно играть. Мы хорошо готовимся к любой команде. Нам показывают много нюансов и мелочей — тактики и теории. Мы ко всему готовимся. Слава богу, что всё так сложилось», — заявил Горшков в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.