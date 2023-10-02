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Жозе Моуриньо – о победе над «Фрозиноне»: я был впечатлен игрой соперника

«Рома» набрала три очка в домашнем матче.
02 октября 2023 08:51
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо прокомментировал домашнюю победу над «Фрозиноне» в рамках 7-го тура чемпионата Италии (2:0).

«Мы держали хорошую форму. Мы играли как единая команда, и это то, что я всегда хочу видеть в игре с соперником, который совсем не похож на команду Серии В. Это отличная команда, очень хорошо организованная, с качественными игроками. Я был впечатлен, когда анализировал их игру, и был впечатлен сегодня», –приводит слова Моуринью официальный сайт «Ромы».

Голы забили Ромелу Лукаку (22-я минута) и Лоренцо Пеллегрини (83).

Таким образом, «Рома» прервала пятиматчевую беспроигрышную серию «Фрозиноне». Подопечные Жозе Моуринью набрали восемь баллов и расположились на 12-м месте в турнирной таблице. «Фрозиноне» идёт на десятой строчке с девятью очками.

источник: ФК «Рома»
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