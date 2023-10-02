Переход Месси в «Интер Майами» вызвал значительный рост цен на абонементы на 2024 год

Сегодня, 2 октября, издание Marca сообщило о том, что переход форварда Лионеля Месси в «Интер Майами» привёл к серьезному росту стоимости абонементов на сезон-2024.

Ранее самый дешевый билет на стадион «цапель» стоил 25 долларов. Теперь цена на него будет составлять 280 долларов.

Стоимость на абонементы также значительно подросла. Ранее его можно было купить за 3,6 тысяч долларов. Теперь абонемент на сезон-2024 будет стоит 7,65 тысяч долларов.

Эксклюзивные места в первом ряду на восточной трибуне стоят 13 тысяч долларов. На западной стороне стоимость абонемента достигает 46 тысяч долларов за сезон.