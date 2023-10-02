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Юрген Клопп назвал главную проблему «Ливерпуля» на текущий момент

Мерсисайдцы идут на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 16 очками.
02 октября 2023 09:21
автор: Виталий Овсянников

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о травме Коди Гакпо, полученную в игре с «Тоттенхэмом» (1:2), назвав это основной проблемой своей команды.

«Гакпо хромает с бандажом на ноге. Честно говоря, это моя самая большая проблема сейчас. Мы потеряли двух игроков из-за красных карточек и, возможно, третьего из-за травмы. Всё очень плохо. Коди забил гол, но после этого удара ещё больше почувствовал дискомфорт. Он травмировался из-за фола перед этим», — цитирует Клоппа издание The Athletic.

Напомним, «Тоттенхэм» на своём поле обыграл «Ливерпуль» в матче 7-го тура АПЛ (2:1). За лондонскую команду гол забил Сон Хын Мин (36-й минута). Гости ответили забитым мячом Коди Гакпо (45+4). В компенсированное время ко второму тайму защитник красных Жоэль Матип отправил мяч в собственные ворота.

Мерсисайдцы идут на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 16 очками.

источник: The Athletic
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