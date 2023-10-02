«Ливерпуль» близок к продлению контракта с Александром-Арнольдом

Фланговый защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает Football Insider.

По данным источника, клуб договорился о новом соглашении с 24-летним англичанином, который будет получать 230 тысяч евро в неделю.

Добавим, Трент является выпускником академии «Ливерпуля». В общей сложности на его счету 278 матчей проведенных матчей за клуб, в которых он забил 16 голов и отдал 73 результативные передачи.

Действующий контракт 24-летнего игрока с «Ливерпулем» рассчитан до 30 июня 2025 года.