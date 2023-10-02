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Юрий Горшков: такие мячи, как «Спартаку», мы раньше забивали с Зиньковским, теперь с Салтыковым

«Крылья» катком прошлись по красно-белым.
02 октября 2023 09:40
автор: Тимур Пацюк

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков рассказал, о чём говорил с бывшим одноклубником Антоном Зиньковским после матча со «Спартаком» (4:0). Сам Горшков оформил дубль уже к 25-й минуте.

«Тепло пообщались с Антоном, обнялись, перекинулись парой фраз. Первый гол — такие мячи мы забивали вместе с Зиной в «Крыльях». Сейчас так же действуем с Салтыковым. Этот момент обсудили. Улыбнулись и пожелали друг другу удачи», — цитирует Горшкова «Чемпионат».

Добавим, что на 78-й минуте третий мяч в ворота красно-белых забил Бенхамин Гарре. В концовке встречи, воспользовавшись неудачным выходом Александра Максименко, окончательный счёт установил Владислав Шитов.

В турнирной таблице «Крылья Советов» с 21 очком занимают второе место. «Спартак» (16) располагается на пятой строчке.

источник: Чемпионат.com
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