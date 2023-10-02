Хави назвал самых сложных соперников для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, какие команды он считает самыми сложными соперниками для сине-гранатовых.

«Самый сложный соперник? Против «Реала» всегда сложно. И с «Баварией» тоже», — цитирует Хави издание Mundo Deportivo.

Хави возглавил «Барселону» в ноябре 2021 года. В прошедшем сезоне каталонцы под его руководством стали чемпионами Испании и выиграли Суперкубок страны.

На текущий момент каталонцы идут на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги с 20 очками в активе.