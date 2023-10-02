Юрий Первак: даже Дзюба интереснее выглядит, чем Соболев

Экс-генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал форварда московского клуба Александра Соболева за его поведение во время матчей.

Также футбольный функционер сравнил его поведение с нападающим «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

«Соболев пропустит матч с ЦСКА? Не очень хорошо к нему отношусь за его выходки. Не люблю футболистов, которые играют на публику. Даже Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев. Если их рассматривать как актёров на поле. Соболев хамит, бьёт исподтишка. Нельзя на него рассчитывать, как на бойца. Он подводит команду в важные моменты», — цитирует Юрия Первака издание «Спорт день за днём».

Напомним, в матче с «Крылья Советов» (0:4) Александр Соболев получил желтую карточку, которая стала для него четвертой в текущем сезоне чемпионата России. По этой причине он пропустил дерби с ЦСКА, которое состоится 8 октября.