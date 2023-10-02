ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Вячеслав Колосков назвал причину разгромного поражения «Спартака» от «Крыльев Советов»

Красно-белые уступили со счетом 0:4.
02 октября 2023 10:32
автор: Александр Бойченко

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» в рамках 10-го тура чемпионата России (0:4).

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию, реализовать свои моменты. Но Абаскаль ошибся с заменами – убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», – сказал Колосков РБ-Спорт.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

источник: «РБ-Спорт»
Кристиян Бистрович: ни разу не думал о том, чтобы получить российское гражданство
Хорват выступает за калининградскую «Балтику».
02.10.2023 10:37
Футбол
автор: Александр Бойченко
Юрий Первак: даже Дзюба интереснее выглядит, чем Соболев
Мнение экс-генерального директора «Спартака».
02.10.2023 10:00
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Зарема Салихова: в 2021 году я предлагала «Спартаку» Ивича, но меня даже слушать не стали
Зарема Салихова: в 2021 году я предлагала «Спартаку» Ивича, но меня даже слушать не стали
Теперь красно-белые готовы выкупить Владимира.
02.10.2023 09:47
Футбол
автор: Тимур Пацюк
Хави назвал самых сложных соперников для «Барселоны»
На текущий момент каталонцы идут на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги.
02.10.2023 09:45
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Юрий Горшков: такие мячи, как «Спартаку», мы раньше забивали с Зиньковским, теперь с Салтыковым
«Крылья» катком прошлись по красно-белым.
02.10.2023 09:40
Футбол
автор: Тимур Пацюк
«Ливерпуль» близок к продлению контракта с Александром-Арнольдом
Нападающий сборной Англии является воспитанником «мерсисайдцев».
02.10.2023 09:31
Футбол
автор: Александр Бойченко
Юрген Клопп назвал главную проблему «Ливерпуля» на текущий момент
Мерсисайдцы идут на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ с 16 очками.
02.10.2023 09:21
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.