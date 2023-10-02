Вячеслав Колосков назвал причину разгромного поражения «Спартака» от «Крыльев Советов»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» в рамках 10-го тура чемпионата России (0:4).

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию, реализовать свои моменты. Но Абаскаль ошибся с заменами – убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», – сказал Колосков РБ-Спорт.

Напомним, встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.