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Кристиян Бистрович: ни разу не думал о том, чтобы получить российское гражданство

Хорват выступает за калининградскую «Балтику».
02 октября 2023 10:37
автор: Александр Бойченко

Хорватский полузащитник «Балтики» Кристиян Бистрович признался, что никогда не думал получить гражданство РФ.

– Ты уже пятый год в России. Не думал получить гражданство?

– Нет, не думал об этом. Всегда себя чувствовал, и сейчас чувствую хорватом. Мне сильно хочется играть за свою сборную, поэтому ни разу не задумывался о том, чтобы получить паспорт РФ, – приводит слова Бистровича Sport24.

Добавим, Бистрович перешел из московского ЦСКА в «Балтику» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Действующий контракт 25-летнего полузащитника с армейцами действует до 30 июня 2025 года.

источник: Sport24.ru
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