Губернатор Самарской области – об амбициях «Крыльев»: готовы взлететь на высокие орбиты

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о целях, которые перед собой ставят «Крылья Советов».

«Еще раз подчеркну: у «Крыльев» нет потолка. Потому что они крылья. Они готовы взлететь на самые высокие орбиты. Я рассчитываю, что так и будет. Коллектив сложился: у нас есть замечательный тренер, замечательные парни, которые вчера показывали не только мастерство, но и самоотверженность. Будем болеть за команду и находиться рядом», — сказал Азаров «Чемпионату».

После десяти туров РПЛ «Крылья» идут на втором месте в турнирной таблице с 21 очком. В следующем матче чемпионата самарский коллектив сыграет в гостях с «Уралом». Игра состоится 7 октября.