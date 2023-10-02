Моуриньо – о голах Лукаку: к счастью, я не стал тренером, который лишил его этого качества

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо оценил игру бельгийского форварда Ромелу Лукаку в нынешнем сезоне.

«Я думал, что буду ответственен за то, что Лукаку не забивает! Теперь по крайней мере никто не сможет меня в этом обвинить, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал за «Манчестер Юнайтед» и «Интер». Ромелу забивает везде. К счастью, я не стал тем тренером, который лишит Ромелу этого качества», – сказал Моуринью DAZN.

В текущем сезоне итальянской Серии А Лукаку провел пять матчей, в которых забил три гола.

Действующий контракт 34-летнего нападающего рассчитан до 30 июня 2024 года.