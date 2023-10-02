Тренер «Ростова» Осинов считает, что чемпионат России не стал слабее без еврокубков

Тренер «Ростова» Михаил Осинов считает, что чемпионат России не стал слабее в условиях санкций УЕФА.

– Вы сами все видите. Почему он должен становиться слабее? Да, у нас нет европейских соревнований – это потеря для нашего чемпионата. Наверное, когда мы вернемся на европейский уровень, то сможем сравнить. Я не думаю, что чемпионат слабее, чем два-три года назад, – приводит слова Осинова «РБ-Спорт».

Отметим, с марта прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и национальную сборную от всех международных турниров на неопределенный срок.