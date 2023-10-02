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Полиция арестовала фанатов, надсмехавшихся над умершим от рака 6-летним болельщиком «Сандерленда»

Подобному поведению некоторых людей нет никаких оправданий.
02 октября 2023 12:13
автор: Виталий Стопин

Британская полиция объявила о задержании двух футбольных фанатов, высмеивавших умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури.

Как сообщает The Sun, один из этих болельщиков, 31-летний Дейл Хоутон, был заключён под стражу и предстанет перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка. Второй фанат, 27-летний мужчина, уже выпущен под залог на время проведения расследования.

Инцидент произошёл во время матча 9-го тура Чемпионшипа между «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерлендом» (0:3). Мужчины находились на трибунах и, показывая на телефоне фотографию с Лоури, насмехались над ребёнком.

Брэдли Лоури умер в 2017 году. В сезоне-2015/2016 АПЛ запустила акцию в поддержку ребёнка, который был болен нейробластомой — крайне агрессивной формой рака. На его лечение тогда общими усилиями было собрано более £ 5 млн.

источник: The Sun
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