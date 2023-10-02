Полиция арестовала фанатов, надсмехавшихся над умершим от рака 6-летним болельщиком «Сандерленда»

Британская полиция объявила о задержании двух футбольных фанатов, высмеивавших умершего от рака шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоури.

Как сообщает The Sun, один из этих болельщиков, 31-летний Дейл Хоутон, был заключён под стражу и предстанет перед судом по обвинению в нарушении общественного порядка. Второй фанат, 27-летний мужчина, уже выпущен под залог на время проведения расследования.

Инцидент произошёл во время матча 9-го тура Чемпионшипа между «Шеффилд Уэнсдей» и «Сандерлендом» (0:3). Мужчины находились на трибунах и, показывая на телефоне фотографию с Лоури, насмехались над ребёнком.

Брэдли Лоури умер в 2017 году. В сезоне-2015/2016 АПЛ запустила акцию в поддержку ребёнка, который был болен нейробластомой — крайне агрессивной формой рака. На его лечение тогда общими усилиями было собрано более £ 5 млн.