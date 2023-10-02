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«Каждый должен знать свое место. Они не могут жаловаться». Альфонсо Перес – о женском футболе

Мнение экс-игрока «Реала» и «Барселоны».
02 октября 2023 12:13
автор: Виталий Овсянников

Испанский экс-футболист Альфонсо Перес заявил, что женский футбол нельзя сравнивать с мужским.

«Очень важно, что женщины тоже имеют возможность заниматься футболом и имеют равные права. Однако, на мой взгляд, сравнивать женский и мужской футбол не совсем корректно. Эти два вида спорта различаются по доходам, которые они генерируют, и по воздействию на медиа. Их сравнение не имеет смысла. Каждый должен быть реалистичным в оценке своих возможностей и понимать свое место. Женский футбол становится все лучше и качественнее, но при этом важно сохранять объективность и не путать его с мужским футболом. Поэтому важно, чтобы женские футболистки понимали, что их деятельность уникальна и важна, но не следует стремиться к прямому сравнению с мужчинами в этой области», – заявил Альфонсо Перес в интервью Marca.

Отметим, что 51-летний Перес выступал за мадридский «Реал» с 1990 по 1995 год. В 2000 году он стал игроком «Барселоны», в составе которой провёл два сезона.

источник: Marca
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