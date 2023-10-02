Петржела обвинил руководство «Зенита» в том, что в клубе не дают шанс молодым игрокам

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал руководство сине-бело-голубых из-за того, что клуб делает ставку на легионеров.

«Сейчас в «Зените» не дают играть молодым — это ошибка не только Семака, но и руководства клуба. В «Зените» хотят только результат, но это плохая идея. Мне не нравится такой подход. Зачем тогда «Зениту» академия, если у молодых футболистов нет никаких шансов играть за основную команду? Это катастрофа для российского футбола!» — сказал Петржела Sport24.

Напомним, в 10-м туре чемпионата России «Зенит» уступил в гостевом матче «Оренбургу» со счетом 1:3. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют в гостях с «Сочи». Игра пройдет 7 октября и начнется в 14:00 мск.