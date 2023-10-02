Ловчев объяснил поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Бывший игрок «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев подвёл итоги матча 10-тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

«Мы привыкли выделять Самару в том плане, что клуб продаёт игроков, но всё равно остается конкурентноспособным. Но я бы отметил тренера, то, как команда сыграла матч.

«Спартак» силён в быстрой атаке — когда сходу после отбора команда набирает скорость, а завершают Промес, Бонгонда, Соболев. Но сейчас Самара не дала это сделать — я бы не назвал это тотальным прессингом, самарцы просто притормаживали атаку соперника в самом начале, а потом давали спокойно разыгрывать — но в такой игре «Спартак» не силен. «Спартак» в отдельных моментах матча не мог сделать вообще ничего. Плохо сыграла группа атаки, но это же не повод для того, чтобы проигрывать с разницей аж в четыре мяча. Много позитива было после нескольких игр на ноль, но сейчас видно, что это не следствие системы. То есть Абаскалю купили игроков, Бабич, как ранее Джикия, что-то сам организовал, а дальше все равно будут такие сбои. А система обороны — это работа тренера, который обязан выстроить защиту. Я вижу, что Абаскалю дали набор игроков, и он этот набор тасует — сыграл кто-то, он его меняет. При первом голе в обороне было вообще два защитника — это что такое? Это самое начало игры!

Но оборона — ладно, ошибки вернулись. Но в атаке-то создали всего ничего — и всё из-за штрафной. Не было ничего осознанного, розыгрыша.

Отдельно о Джикии. Не могу понять, что происходит. Почему не играет Джикия? Я читаю слова Абаскаля, что это его решение, потом читаю жесткие слова агента Георгия… Это плохая история — она не идёт на пользу клубу. Георгий не выдающийся защитник, но покажите в РПЛ выдающихся — раз. Второе — у игрока опыт, определенный уровень качества, который подтвержден. И третье — нельзя так относиться к людям, которые давно в «Спартаке» и служили клубу верой и правдой», - написал Ловчев в своём Telegram-канале.