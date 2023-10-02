ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Игорь Колыванов: Хвича проявит лучшие качества против «Реала»

Матч Лиги чемпионов пройдёт 3 октября.
02 октября 2023 12:42
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист итальянских «Фоджи» и «Болонии» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встретятся «Наполи» и «Реал».

«Против «Реала» Хвича проявит свои сильные качества. Второй сезон всегда становится менее удачным, и Хвича не исключение. В первый сезон его никто не знал, а теперь соперники понимают, подстраиваются под него. Поэтому сейчас Хвиче сложнее, но он справится.

«Наполи» играет дома, поэтому клубу помогут болельщики. Думаю, они покажут что-то интересное. Матч должен получиться интересным, ярким, с красивыми голами», - приводит слова Колыванова Odds.ru.

Встреча пройдёт 3 октября в Неаполе. Начало матча намечено на 22:00 по московскому времени.

«Динамо» выпустило ролик-анонс кубкового дерби со «Спартаком» в стиле Mortal Kombat
Матч состоится 4 октября в 20:45.
02.10.2023 13:28
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Черчесов отказался обсуждать слухи о своём возвращении в «Спартак»
Черчесов отказался обсуждать слухи о своём возвращении в «Спартак»
Станислав Саламович 15 лет уже назад возглавлял красно-белых.
02.10.2023 13:24
Футбол
Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи 5-го тура группового этапа Кубка России
Москалев рассудит «Динамо» и «Спартак».
02.10.2023 12:57
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Канчельскис сравнил «Спартак» с хаосом: у них даже чемпионство было спонтанным
В прошлом матче красно-белые разгромно уступили «Крыльям Советов» (0:4).
02.10.2023 12:46
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Дмитрия Баринова считает, что игрок может последовать примеру Далера Кузяева
Экс-игрок «Зенита» перешёл во французский «Гавр» летом 2023 года.
02.10.2023 12:44
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Петржела обвинил руководство «Зенита» в том, что в клубе не дают шанс молодым игрокам
Петржела обвинил руководство «Зенита» в том, что в клубе не дают шанс молодым игрокам
Клуб из Санкт-Петербурга идет на четвертом месте в таблице.
02.10.2023 12:41
Футбол
автор: Александр Бойченко
Ловчев объяснил поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»
Встреча завершилась со счётом 4:0 в пользу самарцев.
02.10.2023 12:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.