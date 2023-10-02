Игорь Колыванов: Хвича проявит лучшие качества против «Реала»

Бывший футболист итальянских «Фоджи» и «Болонии» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура групповой стадии Лиги чемпионов, в котором встретятся «Наполи» и «Реал».

«Против «Реала» Хвича проявит свои сильные качества. Второй сезон всегда становится менее удачным, и Хвича не исключение. В первый сезон его никто не знал, а теперь соперники понимают, подстраиваются под него. Поэтому сейчас Хвиче сложнее, но он справится.

«Наполи» играет дома, поэтому клубу помогут болельщики. Думаю, они покажут что-то интересное. Матч должен получиться интересным, ярким, с красивыми голами», - приводит слова Колыванова Odds.ru.

Встреча пройдёт 3 октября в Неаполе. Начало матча намечено на 22:00 по московскому времени.