Канчельскис сравнил «Спартак» с хаосом: у них даже чемпионство было спонтанным

Экс-игрок сборной России Андрей Канчельскис заявил, что в последние годы в «Спартаке» царит неразбериха.

«Спартак» ничем не удивил. Команду трясет в матчах с прямыми соперниками. Наверное, разгрома никто не ждал, но самарская команда сейчас на ходу. А в «Спартаке» как всегда неразбериха. Уже очень давно «Спартак» – синоним хаоса. Вокруг клуба всегда какие-то страсти, каждый сезон они увольняют тренеров. У них даже чемпионство было спонтанным после увольнения главного тренера», – сказал Канчельскис РБ-Спорт.

Добавим, в 10-м туре РПЛ «Спартак» разгромно проиграл «Крыльям Советов» в гостевом матче со счетом 0:4. В составе самарской команды дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.