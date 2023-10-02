Агент Дмитрия Баринова считает, что игрок может последовать примеру Далера Кузяева

Футбольный агент Павел Банатин, клиентом которого является капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов, считает переход экс-игрока «Зенита» Далера Кузяева во французский «Гавр» показательным примером.

«В 30 лет, уехал, почему нет? Все выиграл в России, заработал денег, решил попробовать себя на другом уровне. Допускаю, что Баринов может последовать примеру Кузяева. Почему нет?», - заявил Банатин в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок «Зенита» Далера Кузяева перешёл во французский «Гавр» летом 2023 года. Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов провёл в текущем сезоне 12 матчей, в которых забил один гол.