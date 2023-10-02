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Стали известны имена арбитров, которые обслужат матчи 5-го тура группового этапа Кубка России

Москалев рассудит «Динамо» и «Спартак».
02 октября 2023 12:57
автор: Виталий Овсянников

Сегодня, 2 октября, РФС на официальном сайте объявил имена арбитров на матчи 5-го тура группового этапа Кубка России.

  • «Урал» — «Рубин»: судья — Евгений Турбин, ассистенты судьи — Александр Богданов, Владимир Миневич; VAR — Сергей Иванов.
  • «Локомотив» — «Ростов»: судья — Артем Любимов, ассистенты судьи — Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; VAR — Анатолий Жабченко.
  • «Зенит» — «Балтика»: судья — Алексей Сухой, ассистенты судьи — Максим Ковалев, Арам Петросян; VAR — Рафаэль Шафеев.
  • «Крылья Советов» — «Ахмат»: судья — Евгений Кукуляк, ассистенты судьи — Андрей Болотенков, Сергей Каруненко; VAR — Павел Кукуян.
  • «Факел» — ЦСКА: судья — Алексей Амелин, ассистенты судьи — Игорь Князев, Денис Петров; VAR — Роман Галимов.
  • «Сочи» — «Оренбург»: судья — Павел Шадыханов, ассистенты судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; VAR — Игорь Панин.
  • «Динамо» — «Спартак»: судья — Владимир Москалев, ассистенты судьи — Алексей Лунев, Денис Березнов; VAR — Сергей Карасев.
  • «Краснодар» — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, ассистенты судьи — Дмитрий Жвакин, Павел Новиков; VAR — Андрей Фисенко.

источник: РФС
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