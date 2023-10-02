Черчесов отказался обсуждать слухи о своём возвращении в «Спартак»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов отказался говорить о своём возможном возвращении в московский «Спартак».

«Извините, я не хочу говорить на эту тему», — цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Ранее в СМИпоявилась информация, что Черчесов является одним из основных кандидатов на замену Гильермо Абаскалю на посту главного тренера «Спартака». Красно‑белые накануне, 1 октября, в гостях разгромно проиграли «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10‑го тура РПЛ.

Станислав Черчесов работал в «Спартаке» в должности спортивного директора и главного тренера в период с 2006 по 2008 год. Его последним местом работы был «Ференцварош». Из венгерского клуба он был уволен после поражения от фарерского клуба «КИ Клаксвик» (0:3) на стадии 1-го раунда квалификации Лиги чемпионов нынешнего сезона.