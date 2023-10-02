Петржела назвал тренера, который мог бы сменить Семака во главе «Зенита»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что Владислав Радимов вполне мог бы стать преемником Сергея Семака.

«Не знаю, кто смог бы возглавить «Зенит» вместо Семака, если его уволят. Но, думаю, Радимов — хороший вариант. Он мог бы заменить Семака в «Зените». Влад разбирается в футболе», — сказал Петржела РБ-Спорт.

Добавим, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством клуб из Санкт-Петербурга стал пятикратным чемпионом России, четырехкратным обладателем Суперкубка страны и один раз завоевал национальный Кубок.

Напомним, в 10-м туре чемпионата России «Зенит» уступил в гостевом матче «Оренбургу» со счетом 1:3. В следующем матче внутреннего первенства подопечные Сергея Семака сыграют в гостях с «Сочи». Игра пройдет 7 октября и начнется в 14:00 мск.