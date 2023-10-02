Агент Баринова высказался о возможном переходе игрока в европейский клуб

Агент Павел Банатин, представляющий интересы капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова, высказался о возмоэжном переходе игрока в Европу.

«Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, все возможно. Это показательные примеры — Арсен уехал на взлете своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты», - приводит слова Банатина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Баринов мог продолжить карьеру в «Бешикташе». Турецкий клуб хотел приобрести хавбека в прошлое зимнее трансферное, но не смог договориться с москвичами о сумме компенсации. Накануне появилась информация, что «Бешикташ» по-прежнему интересуется россиянином и минувшим летом узнавал возможные условия его трансфера, но в последний день трансферного окна отказался от сделки.