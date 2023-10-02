РФС объявил точную дату и место проведения матча сборных России и Камеруна

Служба коммуникаций Российского футбольного союза (РФС) объявила, что 12 октября состоится матч сборных России и Камеруна. Встреча состоится в Москве на поле стадионе «Динамо» имени Льва Яшина («ВТБ Арена») и начнётся в 19:00 мск.

Примечательно, что это будет первый матч сборной России с неазиатской командой за два года. В ноябре 2021 года россияне уступили сборной Хорватии (0:1) в отборе на ЧМ-2022 в Катаре, а после были отстранены совместным решением ФИФА и УЕФА от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

За последние полтора года подопечные Валерия Карпина провели шесть товарищеских матчей со сборными из Азии, а также дважды сыграли с олимпийской сборной Египта (в этих встречах на поле могли появится футболисты, чей возраст не превышал 23 лёт).