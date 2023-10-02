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Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС

Специалист был оштрфован.
02 октября 2023 14:31
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Леонид Слуцкий не стал обжаловать решение комитета по этике Российского футбольного союза.

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, в середине августа Слуцкий во время ютуб-проекта «Коммент.Шоу» назвал журналиста «РБ» Виталия Бородина «19-летним дебилом» — за это комитет по этике РФС отстранил специалиста от футбола на один год условно и оштрафовал на 100 тысяч рублей.

источник: ТАСС
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