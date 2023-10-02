Каррера заявил, что готов возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вновь возглавить московскую команду в случае отставки Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.

Напомним, что 10-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

К слову, под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок России.