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Каррера заявил, что готов возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля

В последнее время московский клуб показывает неудачные результаты.
Каррера заявил, что готов возглавить «Спартак» в случае отставки Абаскаля
02 октября 2023 14:34
автор: Степан Шереметьев
автор фото: РИА Новости

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вновь возглавить московскую команду в случае отставки Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль может покинуть «Спартак»? Если команде понадобится помощь, и они меня позовут, то, конечно, буду готов возглавить московский клуб», — приводит слова итальянского специалиста Sport24.

Напомним, что 10-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

К слову, под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок России.

источник: Sport24.ru
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