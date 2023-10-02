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«Это одна из сильнейших сборных в Африке». Жирков — о матче России против Камеруна

Встреча состоится 12 октября.
02 октября 2023 14:52
автор: Виталий Овсянников

Экс-полузащитник сборной России Юрий Жирков поделился мыслями о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Камеруном.

«Сборную стараюсь смотреть. Думаю, хорошо, что будут играть с Камеруном. Это одна из сильнейших сборных в Африке», — заявил Жирков в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

12 октября состоится матч сборных России и Камеруна. Встреча состоится в Москве на поле стадионе «Динамо» имени Льва Яшина («ВТБ Арена») и начнётся в 19:00 мск. Примечательно, что это будет первый матч сборной России с неазиатской командой за два года.

источник: «Спорт-Экспресс»
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