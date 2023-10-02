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Рафаэль Варан заявил, что «Манчестер Юнайтед» по силам выиграть Лигу чемпионов

В последний раз «красные дьяволы» выигрывали ЛЧ в 2008 году.
02 октября 2023 15:13
автор: Виталий Овсянников

Французский защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан заявил, что манкунианцы могут выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне.

«Да, я так думаю. У нас качественный состав. В этом соревновании нужно обращать внимание на каждую деталь. Нам нужно кое-что улучшить, мы не так хорошо начали, как ожидали, но мы способны конкурировать с лучшими командами мира», — цитирует Варана обозреватель The Athletic Лори Уитвелл в своих социальных сетях.

Напомним, в последний раз «Манчестер Юнайтед» выигрывал Лиги чемпионов в 2008 году. В текущем сезоне «красные дьяволы» провели один матч в главном клубном европейском турнире, в котором уступили «Баварии» со счётом 3:4.

источник: The Athletic
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