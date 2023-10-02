Валерий Масалитин: кризис «Спартака» связан со внутренней борьбой в клубе

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной России Валерий Масалитин заявил, что неудачи «Спартака» в нынешнем сезоне РПЛ могут быть связаны с внутренним конфликтом в клубе.

«У „Спартака“ сейчас классическая история — если команда выиграла, то всё хорошо, и тренер — молодец, и футболисты — отличные. Но как только красно-белые проиграют — так всё плохо. Игроков надо разгонять, набирать новых, а тренера — увольнять. Команду бросает то в жар, то в холод: у них сначала всё хорошо, а затем всё плохо. Нет стабильности.

Был матч со столичным „Динамо“ на Кубок России, когда спартаковцы вышли и в первом тайме смяли соперника, однако в чемпионате страны мы подобного не видим. Это значит, что „Спартак“ умеет так играть, но чего-то ему не хватает — настроя, мотивации. Всё-таки, как мне кажется, там ещё внутренняя борьба происходит», — приводит слова Масалитина «Газета.Ru».

«Краснодар» в 10 турах набрал 24 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Главными преследователями «быков» являются «Крылья Советов» (21). На третьем месте сейчас располагается «Локомотив» (18), опережающий «Зенит» (17) на одно очко. «Спартак» с 16 очками идёт на пятом месте.