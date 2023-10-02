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Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга»

Встреча состоится 3 октября в 19:45 (мск).
Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч Лиги чемпионов против «Зальцбурга»
02 октября 2023 15:25
автор: Виталий Овсянников
автор фото: ФК «Реал Сосьедад»

Сегодня, 2 октября, официальные соцсети «Реала Сосьедад» опубликовали заявку команды на встречу 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга».

Отметим, что в неё попал российский полузащитник испанского клуба Арсен Захарян.

Ранее 20-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе после перенесённого коронавируса.

Матч «Реал Сосьедад» - «Зальцбург» состоится завтра, 3 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 (мск).

Напомним, Захарян присоединился к «Реалу Сосьедад» в августе 2023 года. С тех пор за команду Иманольи Альгуасильи он провёл три матча и не отметился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в 15 миллионов евро.

источник: ФК «Реал Сосьедад»
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