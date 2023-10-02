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Илья Геркус: ЦСКА и «Спартак» выпали из чемпионской гонки в РПЛ

Оба столичных клуба лихорадит на старте нынешнего сезона.
02 октября 2023 15:26
автор: Виталий Стопин

Бывший президент московских «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус поделился мнением о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» выдал такую серию, что впервые за всё время своего существования реально претендует на чемпионство. Феноменальный старт! 3 пропущенных мяча и ни одного поражения в 10 турах — такое уже было и было недавно, но всё равно это явление очень и очень и редкое в российском футболе.

Помимо отличного старта, шансы Краснодара очень повышаются из-за осечек конкурента. «Быки» на семь очков оторвались от «Зенита»! Такое отставание отыгрывать (если получится) придётся до зимы. ЦСКА и «Спартак», как мне кажется, из чемпионской гонки уже выпали.

Еще один аргумент в пользу удачного для «Краснодара» исхода — они научились побеждать «на заказ». Это большое дело. Мы хотели чемпионской интриги — вот нам чемпионская интрига!» — написал Геркус в своём телеграм-канале.

«Краснодар» после 10 матчей имеет в своём активе 24 очка и располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Следом за ним идут «Крылья Советов» (21) и «Локомотив» (18).

источник: «Советский спорт»
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