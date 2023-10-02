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Тарпищев призвал Абаскаля задуматься об уходе из «Спартака»

В последнее время специалист подвергается критике.
02 октября 2023 15:26
автор: Степан Шереметьев

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пора задуматься об уходе из клуба.

«Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нем в связи со всем происходящим. И ошибок стало слишком много. В «Спартаке» что-то случилось с психологией, перестали биться, в том числе за тренера», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, что в 10-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

К слову, под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок России.

источник: ТАСС
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