Тарпищев призвал Абаскаля задуматься об уходе из «Спартака»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю пора задуматься об уходе из клуба.

«Абаскалю пора задуматься об уходе, большая вина на нем в связи со всем происходящим. И ошибок стало слишком много. В «Спартаке» что-то случилось с психологией, перестали биться, в том числе за тренера», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Напомним, что в 10-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

К слову, под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок России.