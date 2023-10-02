Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль заключил новый контракт с каталонским клубом. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

По информации источника, стороны подписали трудовое соглашение до конца 2026 года. Сообщается, что по договору сумма выкупа 16-летнего футболиста составляет один миллиард евро.

Ямаль является воспитанником академии «Барселоны». В текущем сезоне за команду Хави он сыграл девять матчей и отметился двумя результативными передачами. В начале сентября хавбек дебютировал в составе сборной Испании, став самым молодым дебютантом в истории национальной команды.