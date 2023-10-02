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Товарищеский матч сборной России с Камеруном пойдёт в рейтинг ФИФА

Игра состоится в Москве 12 октября.
02 октября 2023 16:16
автор: Глеб Шевяков

Контрольный матч национальных команд России и Камеруна будет учитываться согласно рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА).

«Матч сборных России и Камеруна пойдёт в рейтинг ФИФА. В игре предусмотрено пять замен, а также еще одна в случае получения серьёзной травмы», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Очная встреча сборных России и Камеруна пройдёт в четверг, 12 октября, на арене «Динамо» имени Льва Яшина («ВТБ Арена»). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В феврале прошлого года руководства ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах под своей эгидой. Отстранение действует до сих пор.

источник: ТАСС
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