ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В РФС сообщили, сколько болельщиков посетили матчи Кубка России в прошлом сезоне

Турнир проходил в новом формате.
02 октября 2023 16:26
автор: Глеб Шевяков

Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова назвала количество человек, посетивших матчи Кубка России в сезоне-2022/2023.

Прошлый розыгрыш соревнований проводился согласно новому формату: клубы были разделены на две подгруппы — Путь РПЛ и Путь регионов. В этом сезоне турнир проходит в таком же стиле.

«За прошлый сезон порядка 1 млн человек посетили стадионы. Но это не эффект первого сезона, мы развиваемся, поэтому в новом сезоне будет больше. Задача Кубка России — показать болельщикам, что футбол в условиях отстранения жив, что к нему есть интерес», — приводит слова Суриковой «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне победителем Кубка России стал ЦСКА. В финальном матче армейцы в серии пенальти обыграли «Краснодар».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
Агент Резиуана Мирзова рассказал об адаптации игрока в «Нефтчи»
Российский хавбек присоединился к команде из Азербайджана в начале прошлого месяца.
02.10.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Булыкин назвал главную проблему «Спартака»
Столичный клуб разгромно проиграл «Крыльям Советов».
02.10.2023 16:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Экс-советник Федуна считает возвращение Карпина самым правильным решением для «Спартака»
В данный момент специалист возглавляет «Ростов» и сборную России.
02.10.2023 16:41
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Игнатьев признался, что не ожидал лидерства «Краснодара» после 10 туров РПЛ
«Краснодар» на три очка опережает «Крылья Советов».
02.10.2023 16:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Товарищеский матч сборной России с Камеруном пойдёт в рейтинг ФИФА
Игра состоится в Москве 12 октября.
02.10.2023 16:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ламин Ямаль продлил контракт с «Барселоной» до 2026 года
В соглашении прописана сумма отступных в один миллиард евро.
02.10.2023 16:07
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ондуа заявил, что для него будет огромной радостью сыграть против сборной России
Футболист национальной команды Камеруна имеет гражданство РФ.
02.10.2023 15:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.