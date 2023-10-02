В РФС сообщили, сколько болельщиков посетили матчи Кубка России в прошлом сезоне

Заместитель генерального директора Российского футбольного союза (РФС) Эрика Сурикова назвала количество человек, посетивших матчи Кубка России в сезоне-2022/2023.

Прошлый розыгрыш соревнований проводился согласно новому формату: клубы были разделены на две подгруппы — Путь РПЛ и Путь регионов. В этом сезоне турнир проходит в таком же стиле.

«За прошлый сезон порядка 1 млн человек посетили стадионы. Но это не эффект первого сезона, мы развиваемся, поэтому в новом сезоне будет больше. Задача Кубка России — показать болельщикам, что футбол в условиях отстранения жив, что к нему есть интерес», — приводит слова Суриковой «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне победителем Кубка России стал ЦСКА. В финальном матче армейцы в серии пенальти обыграли «Краснодар».