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Игнатьев признался, что не ожидал лидерства «Краснодара» после 10 туров РПЛ

«Краснодар» на три очка опережает «Крылья Советов».
02 октября 2023 16:36
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев признался, что очень удивлён лидерству «Краснодара» в турнирной таблице РПЛ после десяти туров.

«Можно говорить о хорошо проделанной работе, можно говорить, что приехал Владимир Ивич и нащупал те нити, которые двигают краснодарский футбол в нужном направлении. Команда находится на первом месте и при качественной игре, и при игре, которая воспринимается на глаз приятно болельщику, интересно. До сего момента у меня не было никакого представления о том, что «Краснодар» вместе с «Крыльями Советов» будет в числе лидеров российского чемпионата. Для того чтобы быть лидером в РПЛ, нужно решить множество вопросов: и организационных, и финансовых, и селекционных. С точки зрения селекции «Краснодар» проводит большую работу, она у них во главе угла находится. С каждым разом они подбирают игроков все более лучших, отвечающих и стилистическим особенностям, и желающих вместе с клубом добиваться результатов», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

«Краснодар» в десяти матчах нового сезона РПЛ одержал семь побед и трижды сыграл вничью. С 24 очками южане возглавляют турнирную таблицу, опережая ближайших прелседователей, «Крылья Советов», на три балла.

источник: «Газета.Ru»
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