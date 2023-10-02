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Экс-советник Федуна считает возвращение Карпина самым правильным решением для «Спартака»

В данный момент специалист возглавляет «Ростов» и сборную России.
02 октября 2023 16:41
автор: Степан Шереметьев

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о том, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Думаю, Абаскаль скоро уйдет. На его место можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли. Возвращение Карпина — самое правильное и подходящее решение, которое может принять руководство «Спартака», - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что в 10-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

К слову, под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок России.

источник: Sport24.ru
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