Экс-советник Федуна считает возвращение Карпина самым правильным решением для «Спартака»

Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказал мнение о том, кто может сменить Гильермо Абаскаля на посту главного тренера красно-белых.

«Думаю, Абаскаль скоро уйдет. На его место можно рассмотреть только две кандидатуры — Карпина и Ваноли. Возвращение Карпина — самое правильное и подходящее решение, которое может принять руководство «Спартака», - приводит слова Камоцци Sport24.

Напомним, что в 10-м туре чемпионата России «Спартак» потерпел крупное поражение от «Крыльев Советов» (0:4) и занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

К слову, под руководством Карреры «Спартак» становился чемпионом страны и выигрывал Суперкубок России.