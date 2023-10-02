Булыкин назвал главную проблему «Спартака»

Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал разгромное поражение «Спартака» в матче 10-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (0:4).

«Абаскаль уже приучил к тому, что логику его поступков трудно понять. Все время меняет и схему, и состав. Главная проблема «Спартака» в недопонимании между Абаскалем и игроками. Атмосфера в команде нарушена. Нет прежнего единства. Сейчас у тренера нет никаких рычагов, вот он и дергается, тасует состав. Но это не помогает. Наоборот, порождает нервозность и негодование у футболистов. Абаскаль заигрался. Потерял бразды правления.

Как сиправить ситуацию? Только набранными очками. Тогда Абаскалю всё простят. Ротацию, эксперименты, отсутствие наигранных связок, недопонимание с лидерами... Но если в ближайших турах результаты не улучшатся, к зимней паузе в чемпионате у «Спартака» будет другой тренер», - цитирует Булыкина «Спорт-Экспресс».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.