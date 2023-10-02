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Агент Резиуана Мирзова рассказал об адаптации игрока в «Нефтчи»

Российский хавбек присоединился к команде из Азербайджана в начале прошлого месяца.
02 октября 2023 16:50
автор: Глеб Шевяков

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Резиуана Мирзова, рассказал, как проходит адаптация его клиента в «Нефтчи».

5 сентября, 30-летний игрок заключил с азербайджанской командой трудовое соглашение на один год.

«У Резиуана в «Нефтчи» складывается все хорошо. Он совсем недавно прибыл в расположение новой команды, адаптируется. У него хорошие отношения с тренерским штабом и руководством. Остается адаптироваться к новым требованиям. Плюс Резиуан не проходил сборы с командой. Поэтому сейчас улучшает свое физическое состояние. Он уже в довольно неплохой форме — готов выходить и играть», — приводит слова агента Sport24.ru.

Мирзов в составе «Нефтчи» принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями. Ранее он выступал за «Химки», «Торпедо», «Спартак», тульский «Арсенал» и «Тосно». Согласно порталу Transfermarkt, его трансферная стоимость оценивается в один миллион евро.

источник: Sport24.ru
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