Леонид Слуцкий объяснил, почему в данный момент не работает тренером

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, почему не занимается тренерской деятельностью в настоящее время.

«Почему я не работаю? Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — заявил Слуцкий в эфире шоу «Импровизаторы».

В ноябре 2022 году Слуцкий покинул должность главного тренера «Рубина» и с тех пор не тренировал. Большую часть карьеры он находился на посту наставника ЦСКА, с которым стал трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Он также руководил «Витессом», «Халл Сити» и национальной командой России.