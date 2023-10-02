ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Леонид Слуцкий объяснил, почему в данный момент не работает тренером

В прошлом году специалист покинул «Рубин».
02 октября 2023 16:58
автор: Глеб Шевяков

Бывший главный тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий сообщил, почему не занимается тренерской деятельностью в настоящее время.

«Почему я не работаю? Понимаете, у меня была настолько успешная и яркая карьера, я так много заработал, что сейчас могу ходить куда угодно, как угодно и встречаться с самыми разными людьми, даже не всегда приятными», — заявил Слуцкий в эфире шоу «Импровизаторы».

В ноябре 2022 году Слуцкий покинул должность главного тренера «Рубина» и с тех пор не тренировал. Большую часть карьеры он находился на посту наставника ЦСКА, с которым стал трёхкратным чемпионом России и двукратным обладателем Кубка страны. Он также руководил «Витессом», «Халл Сити» и национальной командой России.

источник: «Советский спорт»
Агент Головина сообщил, что Александр приедет на сборы национальной команды России
Игрок вошёл в список из 29 футболистов.
02.10.2023 17:52
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин объяснил выбор состава сборной России на товарищеские матчи
В октябре национальная команда проведет две встречи.
02.10.2023 17:36
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Мохамед Конате может продлить контракт с «Ахматом» в ближайшее время
Форвард выступает за клуб из Грозного с 2021 года.
02.10.2023 17:23
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Алексей Миранчук и Далер Кузяев вошли в состав сборной России на сборы перед матчем с Камеруном
Алексей Миранчук и Далер Кузяев вошли в состав сборной России на сборы перед матчем с Камеруном
Тренерский штаб огласил список из 29 игроков.
02.10.2023 17:16
Футбол
автор: Александр Кожевников
В РФС рассказали об идеи создания документального сериала о Кубке России
Это может положительно повлиять на популярность турнира, считают в организации.
02.10.2023 17:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В «Оренбурге» рассказали, получили ли игроки повышенные премиальные за победу над «Зенитом»
Оренбуржцы обыграли своего соперника со счётом 3:1.
02.10.2023 17:03
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Агент Резиуана Мирзова рассказал об адаптации игрока в «Нефтчи»
Российский хавбек присоединился к команде из Азербайджана в начале прошлого месяца.
02.10.2023 16:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.