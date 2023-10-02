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В «Оренбурге» рассказали, получили ли игроки повышенные премиальные за победу над «Зенитом»

Оренбуржцы обыграли своего соперника со счётом 3:1.
02 октября 2023 17:03
автор: Степан Шереметьев

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, что игроки не получат повышенных премиальных за победу над «Зенитом» (3:1) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Повышенных премиальных не было — обычные, в одинарном размере. Дополнительного выходного тоже не будет, мы уже завтра вылетаем — 4 октября матч на Кубок против «Сочи», — приводит слова функционера РИА Новости.

Стоит отметить, что «Оренбург» с 11 очками располагается на 11-й позиции. «Зенит» находится на четвертом месте, имея в своём активе17 очков.

источник: «РИА Новости»
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