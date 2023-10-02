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В РФС рассказали об идеи создания документального сериала о Кубке России

Это может положительно повлиять на популярность турнира, считают в организации.
02 октября 2023 17:13
автор: Глеб Шевяков

Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин рассказал, что союз планирует снять документальный сериал о Кубке России.

«Мы хотим сделать документальный сериал о Кубке России, чтобы расширить воронку внимания. Кубок России — это мечты людей. История в Белокаменке показывает, что ничего невозможного нет. За 20 дней можно сделать стадион и провести матч. Мама моя говорит, что ее подруги смотрели трансляцию в два часа дня. Вы можете представить, чтобы игру так смотрели на обычном стадионе?», — приводит слова Терешин «Матч ТВ».

4 сентября медийная команда 2DROTS провела матч с кировским «Динамо» в рамках Кубка России в Мурманской области на поле, которое было уложено в сухом доке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений в поселке Белокаменка. Медиаклуб победил соперника со счётом 2:0.

В прошлом сезоне победителем турнира стал ЦСКА. В финальном матче армейцы в серии пенальти обыграли «Краснодар».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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