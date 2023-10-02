Мохамед Конате может продлить контракт с «Ахматом» в ближайшее время

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении соглашения с форвардом команды Мохамедом Конате.

«Мы сделали предложение Конате по новому контракту. Ведутся переговоры, обсуждаем продление соглашения с нападающим», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Конате присоединился к «Ахмату» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в составе грозненского клуба сыграл 14 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.