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Мохамед Конате может продлить контракт с «Ахматом» в ближайшее время

Форвард выступает за клуб из Грозного с 2021 года.
02 октября 2023 17:23
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев сообщил, что клуб ведёт переговоры о продлении соглашения с форвардом команды Мохамедом Конате.

«Мы сделали предложение Конате по новому контракту. Ведутся переговоры, обсуждаем продление соглашения с нападающим», — приводит слова Газзаева «Спорт-Экспресс».

Конате присоединился к «Ахмату» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 25-летний футболист в составе грозненского клуба сыграл 14 матчей и отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно порталу Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет два миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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