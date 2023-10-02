Агент Головина сообщил, что Александр приедет на сборы национальной команды России

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина Александр Клюев прокомментировал вызов футболиста в сборную России.

«Если сборная России анонсировала приезд Александра, значит он приедет. В оптимальном ли он состоянии? Вы сами все видите. Конечно, Александр в оптимальном состоянии», – приводит слова Клюева «РБ Спорт».

Напомним, 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.

Головин вошёл в список из 29 футболистов, вызванных на октябрьский сбор национальной команды.