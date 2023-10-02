Александр Головин: сборная России приложит все усилия, чтобы болельщики остались довольны

Полузащитник «Монако» Александр Головин отреагировал на вызов в сборную России на октябрьские товарищеские матчи.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим все сказано. Конечно, будет интересно сыграть товарищеские матчи, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас, а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольными», — приводит слова 27-летнего футболиста «Чемпионат».

Октябрьский сбор национальной команды России начнётся 9 октября и продлится до 16-го числа того же месяца. В этот период подопечные Валерия Карпина проведут контрольный матч со сборной Камеруна. Игра пройдёт 12 октября в Москве на стадионе «Динамо имени Льва Яшина».