Харин, имеющий гражданство Эстонии, высказался о вызове в сборную России

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отреагировал на свое первое попадание в состав сборной России.

Отметим, что Харин и главный тренер национальной команды Валерий Карпин родились в Эстонии. Также футболист имеет гражданство этой страны.

«Эмоции от первого вызова в сборную Россию только положительные. С нетерпением жду встречи с командой и тренерским штабом, пока не общался с Карпиным. Ставлю перед собой задачу как можно лучше проявить себя, чтобы тренерский штаб это оценил, и закрепиться в основном составе», — приводит слова игрока «СЭ».

Напомним, 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.