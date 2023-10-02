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Харин, имеющий гражданство Эстонии, высказался о вызове в сборную России

Футболист приглашен для участия в товарищеских матчах.
02 октября 2023 18:47
автор: Степан Шереметьев

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин отреагировал на свое первое попадание в состав сборной России.

Отметим, что Харин и главный тренер национальной команды Валерий Карпин родились в Эстонии. Также футболист имеет гражданство этой страны.

«Эмоции от первого вызова в сборную Россию только положительные. С нетерпением жду встречи с командой и тренерским штабом, пока не общался с Карпиным. Ставлю перед собой задачу как можно лучше проявить себя, чтобы тренерский штаб это оценил, и закрепиться в основном составе», — приводит слова игрока «СЭ».

Напомним, 12 октября сборная России проведет товарищеский матч против Камеруна в Москве, а 16 октября команда должна будет сыграть против Кении в Турции.

источник: «Спорт-Экспресс»
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