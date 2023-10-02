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Канчельскис посоветовал «Спартаку» назначить Мостового главным тренером после увольнения Абаскаля

Бывший игрок сборной России в настоящий момент проходит обучение на тренера.
02 октября 2023 18:50
автор: Глеб Шевяков

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о возможной отставке главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, а также предположил, кто бы мог заменить испанца в московском клубе.

В воскресенье, 1 октября, красно-белые крупно проиграли «Крыльям Советов» (0:4) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Спартаку» есть смысл убрать Гильермо Абаскаля, но тренер сам должен признавать свои проблемы и уходить в отставку. Валерий Карпин и Станислав Черчесов уже были в клубе, так что можно поискать другого кандидата. Например, есть Александр Мостовой. Надо брать людей, которые раньше играли в футбол», – приводит слова Канчельскиса «РИА Новости».

После десяти проведённых матчей «Спартак» располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 16 очков.

В мае 2023 года Мостовой подал документы в академию РФС для получения тренерской лицензии.

источник: «РИА Новости»
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