Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в сборную России

Агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы форварда «Ариса» Александра Кокорина сообщил, что футболист может вернуться в сборную России в том случае, если получит вызов.

Сегодня, 2 октября, тренерский штаб Валерия Карпина представил список из 29 игроков на тренировочный сбор национальной команды, который пройдёт в октябре.

«Думаю, что вопрос о вызове Кокорина надо задать Валерию Карпину. Александр всегда доступен и будет рад возвращению в сборную России. Всё зависит от тренера — если Карпин захочет видеть в команде Кокорина, и не будет препятствий вызову в сборную, то Александр с удовольствием вернется», — приводит слова Бердышева «Матч ТВ».

Права на Кокорина принадлежат итальянской «Фиорентине». В прошлом сезоне он на правах аренды выступал за «Арис» и был признан лучшим игроком чемпионата Кипра. 5 сентября он снова присоединился к команде Алексея Шпилевского. Последний раз он появлялся в составе сборной России в 2017 году.

В октябре подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с национальной командой Камеруна. Встреча состоится 12 октября в Москве на стадионе «Динамо имени Льва Яшина».